 Узбекистан начал переговоры для вступления в ВТО

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По ее данным, постоянный представитель Узбекистана при ООН и других международных организациях в Женеве Улугбек Лапасов передал гендиректору ВТО Роберто Азеведо обновленный меморандум о режиме внешней торговли страны.

"Роберто Азеведо был передан обновленный меморандум о режиме внешней торговли Республики Узбекистан, который, по мнению главы организации, знаменует собой начало официального переговорного процесса вступления республики в ВТО. Подчеркнуто, что впервые за 15 лет Узбекистаном подготовлен официальный документ для представления странам-членам ВТО, который станет хорошим основанием для всего переговорного процесса", - говорится в сообщении.

Азеведо заявил о поддержке активизации Узбекистаном процесса вступления в ВТО.

"Широкомасштабные реформы, реализуемые под руководством президента Шавката Мирзиеева, являются ключевым фактором дальнейшего развития внешнеполитических и внешнеэкономических связей республики, а также приведения нормативно-правовых актов в соответствие с нормами и правилами соглашений организации", - приводит высказывание гендиректора ВТО МИД Узбекистана.

Азеведо заверил, что представители секретариата ВТО окажут необходимую помощь и поддержку Узбекистану в данном процессе, включая проведение очередного заседания рабочей группы по вступлению Узбекистана в ВТО в 2019 году.

Узбекистан получил статус наблюдателя в Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ, правопреемницей которого стала ВТО) в июне 1994 года, в 1998 году был сформирован рабочий межведомственный комитет по вопросу присоединения к ВТО. В последующие годы эта рабочая группа собиралась нерегулярно, а в середине 2000-х годов ее встречи с международными экспертами были приостановлены. В настоящее время Узбекистан выступает в ВТО в качестве государства-наблюдателя.