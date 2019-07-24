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 "Приватбанк" запустил денежные переводы из Греции в Украину

Компания Smart Pay Services S.A, которая имеет 238 пунктов в Греции, стала участником международной платежной системы PrivatMoney государственного "Приватбанка".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Приватбанка" сообщает БизнесЦензор.

"Переводы Smart Pay из Греции в Украину можно отправлять в евро. В Украине их можно получить или отправить через PrivatMoney в Приват24, мобильном приложении Privat24, терминале самообслуживания, отделении "Приватбанка" или позвонив на номер сервисного центра банка 3700", - сообщает банк.

Получение переводов Smart Pay также доступно во всех банкоматах "Приватбанка".

"Smart Pay Services SA - платежная организация, лицензированная Банком Греции (PSD2) с более чем 10-летним опытом работы в сфере денежных переводов", - сообщает "Приватбанк".

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139320
 
 
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