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 Строительные работы в Деснянском районе угрожают водоснабжению Киева, – "Киевводоканал"

ПАО "АК "Киевводоканал" заявляет, что запланированные строительные работы возле Деснянской водопроводной станции в Киеве угрожают стабильному обеспечению питьевой водой большей части столицы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканал" сообщает БизнесЦензор.

"Киевводоканал" сообщает, что в Деснянском районе столицы, в пределах охранной зоны Деснянской водопроводной станции ведутся подготовительные работы к строительству.

"Киевводоканал" глубоко обеспокоен такой ситуацией, поскольку участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах Д = 1200-1400 мм, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции", - сообщает компания.

Ковш расположен в районе 300 метров от участка. "Ковш и водоводы имеют стратегическое значение для Киева, ведь Деснянский водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды города", - сообщает "Киевводоканал".

"Повреждение водоводов или создание проблем в работе ковша несут угрозу стабильному обеспечению питьевой водой большей части Киева", - сообщает "Киевводоканал".

"Киевводоканал" будет обращаться в соответствующие инстанции для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139318
 
 
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