 "Укрзализныця" планирует ремонтировать и обслуживать частные локомотивы

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По нашим оценкам, тяговый частный парк насчитывает 2,5 тыс. единиц, из которых 996 локомотивов допущены на магистральные железные дороги для вывоза промышленных грузов к станциям, а вдвое больше задействовано в маневровой работе локомотивов УЗ. Остальные используются внутри предприятий или карьеров. Этот парк на сегодня ремонтируется владельцами в различных условиях, часть - на наших заводах, часть - в других местах. Именно поэтому мы видим потенциал для бизнеса - поиск заказов для наших локомотиворемонтных заводов. Тем более, что наши заводы специализируются на ремонте не только локомотивов, но и узлов к ним", - сказал Рязанцев.

Как отмечается в сообщении, "Укрзализныця" представила участникам рынка полный перечень работ, услуг и товаров, которые заводы общества могут предоставить клиентам. При этом руководители ремонтных заводов представили свои возможности и специализацию.

"Видим предварительную заинтересованность клиентов в таких услугах. "Укрзализныця" задекларировала готовность стать более гибкой по ценообразованию и максимально клиентоориентированной. Особое внимание будет к качеству проведенных ремонтов и техническому обслуживанию. "Укрзализныця" готова садиться за стол переговоров и договариваться с заказчиками о взаимовыгодных условиях сотрудничества. Каждый клиент важен для "Укрзализныци", - добавил Рязанцев.

В состав "Укрзализныци" в настоящее время входят три локомотиворемонтных завода: Львовский локомотиворемонтный завод, Днепропетровский тепловозоремонтный завод и Запорожский электровозоремонтный завод.

Как отмечает УЗ, указанные заводы имеют полный цикл всех видов обслуживания и ремонтов, наличие сертификатов на все виды работ, материально-техническая база, а также собственные лаборатории и испытательные центры.