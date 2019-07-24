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 АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации облгазов Фирташа

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о нарушении 18 облгазами закона о нарушении экономической конкуренции в связи с назначением Дэвида Энтони Ховарда Брауна главой наблюдательного совета облгазов без получения разрешения.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению АМКУ, это кадровое решение дает основания считать, что указанные общества могут являться единым субъектом хозяйствования.

"Указанные концентрации могут иметь негативные последствия в виде монополизации товарного рынка, злоупотребления монопольным (доминирующим) положением, ограничения конкуренции путем существенного ограничения конкуренции на всем рынке или в значительной его части. Указанные концентрации без разрешения произошли на рынке распределения природного газа местными (локальными) газораспределительными системами", - отметили в комитете.

Речь идет о входящих в группу РГК Дмитрия Фирташа "Днепропетровск-", "Днипро-", "Житомир-", "Закарпат-", "Запорож-", "Ивано-Франковск-", "Киевобл-", "Криворож-", "Львов-", "Николаев-", "Ривне-", "Сумы-", "Тисменница-", "Харьков-", "Харьковгор-", "Хмельницк-", "Чернигов-", "Черновцыгаз".

АМКУ для полного и объективного рассмотрения дела просит предоставить всех заинтересованных лиц информацию, которая может повлиять на принятие им решения.

Как сообщалось, в апреле 2019 года АМКУ также начал рассмотрение дела по признакам совершения 20 облгазами нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Основанием для начала дел стало доначисление облгазами (вопреки Кодексу газораспределительных систем) бытовым потребителям объемов потребленного природного газа сверх объемов, определенных по данным счетчиков.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139306
 
   
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А до цього АМКУ навіть не підозрював, ахаха.
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