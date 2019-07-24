 США начинают проверки интернет-гигантов

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Инициатором проверок стало антимонопольное подразделение министерства.

Проверяться будет, в частности, "каким образом лидирующие на рынке онлайн-платформы достигли своего влияния и участвуют ли они в практиках, которые снижают конкуренцию, подавляют инновации или иным образом вредят потребителям". В заявлении министерства говорится о "широких опасениях" потребителей и представителей бизнеса, которые касаются поисковых систем, социальных сетей и интернет-магазинов.

Агентство Reuters сообщает, что среди компаний, в отношении которых будут проводиться проверки, находятся Facebook, Amazon, Google и, возможно, Apple. Агентство ранее сообщало, что министерство юстиции США собирается расследовать возможный картельный сговор между этими компаниями. Их акции упали в цене после появления этих новостей.

В июне появилась информация, что интернет-концерны собирается проверить Конгресс США. Об этом конгрессмен-демократ Дэвид Чичиллине заявил в эфире телеканала Fox News. Он особо выделил намерение Конгресса США изучить деятельность компании Google и социальной сети Facebook, проверив ее соответствие антимонопольному законодательству.

По словам Чичиллине, Google контролирует 94 процента поиска на мобильных телефонах, а в социальной сети зарегистрированы 2,7 млрд пользователей. Конгрессмен назвал их "монополиями" и добавил, что они собирают данные пользователей. Это отрицательно сказывается на неприкосновенности частной жизни, отметил тогда Чичиллине.