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 Евросоюз подготовил пошлины против США на $39 миллиардов

Евросоюз приготовил документ, предусматривающий ответные меры против США в случае введения Вашингтоном пошлин на произведенные в ЕС автомобили.

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Комиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что в этом случае дополнительными пошлинами будут облагаться различные американские товары на общую сумму в 35 млрд евро ($39,1 млрд).

"Мы не потерпим никаких квот и ограничений. Если пошлины будут все же введены, то у нас есть ответный список", — сказала Мальмстрем.

Европейский комиссар при этом выразила надежду на то, что Брюсселю не придется прибегать к своей угрозе.

В мае этого года президент США Дональд Трамп заявил, что продукция ряда иностранных производителей несет угрозу американским экономическим интересам. Однако он на полгода отсрочил введение пошлин, согласившись провести переговоры с Евросоюзом и Японией.

Мальмстрем решение Трампа приветствовала, однако его позицию касательно угроз для США со стороны Европы назвала "абсурдной".

"Надеюсь, мы закроем эту главу в наших взаимоотношениях и найдем способ работать вместе в будущем", — добавила представитель Евросоюза.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139296
 
 
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