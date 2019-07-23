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 Alibaba открыл свою площадку для продавцов из США

Китайский интернет-ритейлер Alibaba Group предоставил доступ к своей платформе производителям, оптовым продавцам и дистрибуторам из США. Благодаря этому они получат доступ к мировому рынку электронной торговли b2b, объем которого, по данным Комитета по внешней торговле США, достигает $23,9 трлн.

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

До сих пор американский средний и малый бизнес мог только покупать на Alibaba.com.

При этом почти треть покупателей, совершающих покупки на этой платформе, базируется в США, а более 95% из 150 тыс. продавцов находятся в Китае.

Всего Alibaba.com обслуживает около 10 млн активных покупателей более чем из 190 стран и регионов мира.

По условиям китайской платформы продавцам из США нужно будет заплатить вступительный взнос в размере $2 тыс., а также оплачивать разные рекламные и маркетинговые расходы.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139259
 
 
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