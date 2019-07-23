 Microsoft выделит $1 миллиард на развитие искусственного интеллекта

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Обе компании будут совместно разрабатывать новые технологии искусственного интеллекта на базе платформы Microsoft Azure. Также сообщается, что OpenAI предоставит Microsoft лицензию на использование некоторых своих технологий.

OpenAI начала свою деятельность в 2015 году как некоммерческая лаборатория, привлекая различных исследователей, занимающихся развитием искусственным интеллектом. Однако в начале 2019 года компания заявила, что нуждается в финансировании для продолжения своей работы и запустила коммерческую организацию OpenAI LP для поиска инвестиций.

В то же время она действует как организация с ограниченной прибылью, то есть любой, кто вкладывает в нее деньги, может рассчитывать на возврат, только в 100 раз превышающий их инвестиции. В дальнейшем компания планирует понизить эти ставки. На каких именно условиях Microsoft и OpenAI договорились о сделке, остается неясным.

Представители OpenAI заявили, что партнерство с Microsoft поможет им заниматься искусственным интеллектом общего назначения (AGI), способным к самообучению и решению задач наравне с людьми.

"Создание AGI станет самым важным технологическим развитием в нашей истории, обладающим потенциалом определять путь развития человечества. Наша миссия – сделать так, чтобы эта технология приносила пользу всему человечеству, и мы работаем с Microsoft над созданием суперкомпьютерной основы, на базе которой мы будем создавать AGI", – сказал Альтман.

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