[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.59 28.6
 Транспорт
  717  0
Все про:Киев (2046) такси (162) uber (193)

 Uber Shuttle запустил четвертый маршрут в Киеве

Сервис Uber добавил еще один маршрут для своей услуги Uber Shuttle, которая позволяет перемещаться по городу на комфортабельных автобусах.

Об этом сообщает Autogeek, передает БизнесЦензор.

Теперь стал доступен маршрут с жилмассива Троещина на Печерск через Подол.

Uber Shuttle с Троещины на Печерск ездит по будням с 7 утра до 21 вечера каждые 15 минут.

Маршрут шаттла начинается с проспекта Маяковского, 97/15, далее пролегает через проспект Шухевича (Ватутина), через Северный мост на проспект Бандеры, затем - на Новоконстантиновскую улицу, Контрактовую площадь, улицу Сагайдачного, Крещатик, Бассейную, и завершается на улице Мечникова, 8 (рядом со станцией метро "Кловская").

Обратный маршрут с Печерска на Троещину пролегает по тем же точкам, что и в центр, только с заездом на Спасскую и Межигорскую улицы.

Стоимость поездки при помощи UberShuttle зависит от расстояния поездки:

  • 15 грн за поездки от 0 до 8 км
  • 20 грн за поездки от 8 до 12 км
  • 25 грн за поездки от 12 до 16 км
  • 30 грн за поездки более 16 км

Киев стал первым городом в Европе, в котором запущен пилотный сервис UberShuttle. Сначала запустили два пилотных маршрута: с Виноградаря на площадь Победы (к цирку) и обратно, а также с Дарницы на Лыбедскую и обратно. Затем Uber Shuttle получил третий маршрут: от Соломенского рынка на Бессарабку (до парковки "Олимпийского") и обратно.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139253
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортUber Shuttle запустил четвертый маршрут в Киеве
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Донбасс Зеленский Киев Крым Разумков Дмитрий Россия Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх