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Все про:запрет (172) Молдова (144) свинина (80) АЧС (2)

 Молдова приостановила ввоз свинины из Украины и Румынии

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов Молдовы предупредило о многочисленном количестве вспышек вируса африканской чумы свиней в Румынии и Украине, в связи с чем в страну запретили ввозить продукты из свинины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на NewsMaker, передает БизнесЦензор.

Таможенная служба на границе будет конфисковывать свинину и продукты из свинины из соседних стран.

Власти Молдовы опасаются вспышки заболевания несмотря на то, что пока что нечастые очаги африканской чумы свиней удается держать под контролем.

В городе Кагули создали комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая должна разработать план борьбы с вирусом и уничтожения больных животных, а также профилактики соседних хозяйств.

АЧС безопасна для человека, но очень быстро распространяется среди животных и наносит ущерб фермерам.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139251
 
 
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