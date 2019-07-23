 Молдова приостановила ввоз свинины из Украины и Румынии

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на NewsMaker, передает БизнесЦензор.

Таможенная служба на границе будет конфисковывать свинину и продукты из свинины из соседних стран.

Власти Молдовы опасаются вспышки заболевания несмотря на то, что пока что нечастые очаги африканской чумы свиней удается держать под контролем.

В городе Кагули создали комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая должна разработать план борьбы с вирусом и уничтожения больных животных, а также профилактики соседних хозяйств.

АЧС безопасна для человека, но очень быстро распространяется среди животных и наносит ущерб фермерам.

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