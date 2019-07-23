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 Lufthansa выступила против билетов ниже 10 евро

Авиакомпания Lufthansa выступила против билетов ниже 10 евро.

Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Lufthansa Карстен Шпор в интервью NZZamSonntag, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

"Некоторые конкуренты работают с ценами за рейс менее 10 евро. Это экономически, экологически и политически безответственно", - сказал Шпор.

По его мнению, сверхдешевые предложения делают авиаотрасль объектом критики. Шпор отметил, что рост лоукостеров забивает воздушное пространство, стимулируя искусственный спрос, и это отражается на пунктуальности авиакомпаний. Кроме того, влияет на экологию.

"Полетов менее десяти евро не должно быть", - подчеркнул Шпор.

У компании тоже есть свой лоукостер Eurowings, который предлагает перелеты по цене до 35 евро. Как объяснил Шпор, так компания пытается защитить свой внутренний рынок. Кроме того, дешевые билеты сделали перелеты доступными "для широких слоев населения".

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139250
 
 
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