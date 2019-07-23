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 Граница Украины с Россией и Молдовой усилена новыми комплексами радиоактивного контроля, – Госпогранслужба

Новые комплексы автоматизированного контроля за перемещением радиоактивных веществ и ядерных материалов установлены в пунктах пропуска "Большая Писаревка" и "Николаевка" на границе с РФ и в пункте пропуска "Староказачье" - на границе с Молдовой.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, комплексы TSA и RAPISCAN получены в рамках реализации программы международной технической помощи "Выявление и пресечение ядерной контрабанды".

Иностранная делегация из США, в состав которой вошли представители Департамента энергетики США, Национальной лаборатории LANL и компаний-производителей оборудования Aecom, Apogee group, Rapiscan, провела проверку оборудования и после принятия его в эксплуатацию передала представителям пограничных отрядов.

"Полученное оборудование существенно повысит технические способности пограничных нарядов, уменьшит нагрузку на личный состав и позволит эффективно выявлять и противодействовать незаконному перемещению опасных радиоактивных материалов через границу", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что с 2005 года стационарными комплексами были оборудованы 74 пункта пропуска, кроме того, органы Госпогранслужбы также получили 20 систем на базе автомобилей.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139246
 
 
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