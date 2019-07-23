[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.59 28.6
 Промышленность
  77  0
Все про:производство (564) промышленность (223) Госстат (743)

 Промышленное производство в Украине в июне сократилось на 2,3%, – Госстат

Промышленное производство в Украине в июне 2019 года сократилось на 2,3% по сравнению с июнем 2018 года, после роста в мае на 1,6%, апреле - на 5,2%, марте - на 2,1%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июне 2019 года к июню 2018 года также снизилось на 1,3%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в июне сократилось на 3,7%, с учетом сезонного фактора - на 1,3%.

В целом по итогам первого полугодия 2019 года к аналогичному периоду 2018 года рост промпроизводства составил 0,5%.

Согласно данным Госстата, в перерабатывающей промышленности в июне 2019 года к июню 2018 года падение составило 6,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - рост 4,3%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 4,4%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139239
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиПромышленностьПромышленное производство в Украине в июне сократилось на 2,3%, – Госстат
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Донбасс Зеленский Киев Крым Разумков Дмитрий Россия Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх