 Промышленное производство в Украине в июне сократилось на 2,3%, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в июне 2019 года к июню 2018 года также снизилось на 1,3%.

Госстат указывает, что по отношению к предыдущему месяцу промышленное производство в июне сократилось на 3,7%, с учетом сезонного фактора - на 1,3%.

В целом по итогам первого полугодия 2019 года к аналогичному периоду 2018 года рост промпроизводства составил 0,5%.

Согласно данным Госстата, в перерабатывающей промышленности в июне 2019 года к июню 2018 года падение составило 6,1%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - рост 4,3%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - на 4,4%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2018 году возросло на 1,1% по сравнению с 2017 годом.

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