 Украина представила предложения к тексту будущего соглашения ВТО по электронной коммерции

Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития по итогам заседания соавторов совместного заявления членов ВТО 15-17 июля в Женеве, передает БизнесЦензор.

Участники украинской делегации, в частности, представили свои предложения в текст будущего соглашения ВТО по электронной коммерции по таким вопросам:

безбумажной торговли, внедрение которой позволит значительно уменьшить стоимость доставки товаров за счет снижения расходов на коммуникации и обработку бумажных документов, более быстрого поступления платежей;

открытых государственных данных, которые способствуют повышению прозрачности и подотчетности деятельности правительства, росту доверия потребителей электронной коммерции, сокращению времени выхода на рынок для бизнеса и могут стать основой для технологических инноваций и экономического роста;

обеспечению свободного доступа к интернету.

Во время заседания украинская делегация поддержала предложение ЕС о необходимости обновления справочного документа по основным телекоммуникациям. В рамках дискуссий также участники делегации отметили, что доступ к рынкам телекоммуникационных и компьютерных услуг Украины открыт, что способствует значительному росту объемов трансграничной электронной коммерции.

Кроме того, делегация Минэкономразвития призвала членов ВТО при обсуждении текста будущего соглашения принять во внимание Рамочные стандарты трансграничной электронной коммерции, принятые Советом Всемирной таможенной организации в 2018 году. Эти стандарты содержат общие рекомендации правительствам, в частности таможенным администрациям, а также частному сектору по ускорению и упрощению процедур таможенного оформления.

Предложения по вопросам применения пошлин к электронных передач данных, защиты персональных данных, спама и кибербезопасности вызвали заинтересованность со стороны представителей правительств Австралии, Гонконга, ЕС, Малайзии, Мексики и Швейцарии.

В своих выступлениях и комментариях представители Минэкономразвития акцентировали внимание участников на том, что развитие электронной коммерции кардинально влияет на изменение структуры мировой экономики. Благодаря уменьшению транспортных расходов участие в электронной коммерции позволяет крупным и малым предприятиям расширить сеть потребителей продукции, получить доступ к наиболее конкурентоспособных поставщиков и мировых рынков и приобщиться к глобальных цепей добавленной стоимости.

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