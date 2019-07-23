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 Украина импортировала рекордное за 10 лет количество огурцов и томатов

Украина в январе-июне 2019 года импортировала 7 тыс. тонн огурцов и 55 тыс. тонн томатов, что соответственно на 38% и 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом говорится в сообщении Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ассоциации, импорт как огурцов, так и томатов за шесть месяцев стал рекордным за последнее десятилетие.

В УПОА отметили, что экспорт овощей закрытого грунта продолжает снижаться. Так, поставки томатов за границу с начала года составили всего 0,97 тыс. тонн, что в три раза меньше, чем в прошлом сезоне. Экспорт огурцов также упал почти в два раза по сравнению с 2018 годом и составил 1,3 тыс. тонн.

"Такая тенденция на рынках огурцов и томатов объясняется тем, что Украина весьма длительный период была ориентирована на российский рынок, который после обострения политической ситуации между странами стал для нас недоступным. К тому же отечественным производителям довольно сложно конкурировать на внутреннем рынке с турецкой продукцией, поскольку расходы на газ и электроэнергию в Турции гораздо меньше, чем в Украине. Сейчас украинские производители овощей закрытого грунта требуют квотирования ввоза и внедрение торговой пошлины на импортную продукцию", - цитируется в сообщении директор по развитию УПОА Екатерина Зверева.

Потеря российского рынка вынудила "тепличников" искать новые рынка сбыта и расширять ассортимент продукции.

"На сегодня основными импортерами украинских томатов и огурцов остаются Беларусь и Польша - страны, которые в дальнейшем реэкспортируют эту продукцию", - указали в УПОА.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139231
 
 
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