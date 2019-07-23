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 Кабмин одобрил план реформирования Налоговой и Таможенной служб

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал распоряжение Кабинета министров от 5 июля 2019 года №542-р "Об утверждении планов действий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику".

Об этом говорится в сообщении Минфина, передает БизнесЦензор.

Минфин совместно с межведомственной рабочей группой, в состав которой вошли международные эксперты, представители бизнес-ассоциаций, государственных органов власти и народные депутаты, разработали два проекта планов действий для реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

Планы предусматривают:

  • оптимизацию организационной и функциональной структур служб;
  • совершенствование процедур административного обжалования;
  • управление информационными системами и технологиями;
  • развитие персонала, антикоррупционные меры;
  • стимулирование добровольной уплаты налогов, развитие налоговых сервисов;
  • управление рисками, налоговый контроль и аудит;
  • совершенствование работы, направленной на погашение налогового долга;
  • противодействие размыванию налоговой базы и усиление функции анализа трансфертного ценообразования;
  • содействие безопасности и международной торговле, включая упрощение и гармонизацию таможенных процедур;
  • содействие эффективному взиманию таможенных платежей;
  • развитие инфраструктуры, электронных технологий и сервисов для международной торговли;
  • защита общества, общественного здоровья и безопасности окружающей природной среды и борьба с незаконным перемещением наркотических средств и оружия;
  • повышения эффективности международного таможенного сотрудничества.

Это будет способствовать институциональному реформированию Государственной налоговой и Государственной таможенной служб, будет соответствовать современным международным стандартам и устранит недостатки в системе администрирования налогов, таможенного оформления, а также обеспечит внедрение в работу указанных органов лучших мировых практик как в виде введения новых процедур, так и через модернизацию имеющихся.

18 декабря 2018 года Кабинет министров принял постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы как отдельных центральных органов исполнительной власти.

27 декабря 2018 года Кабинет министров принял распоряжение №1101 о концептуальных направлениях реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

Во исполнение пункта 2 указанного распоряжения Минфин совместно с межведомственной рабочей группой по вопросам реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику, разработал проекты Плана действий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную налоговую политику, и Плана действий по реализации концептуальных направлений реформирования системы органов, реализующих государственную таможенную политику.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139226
 
 
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