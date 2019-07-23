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 "Укртранснафта" выплатила "Нафтогазу" 1,5 миллиарда дивидендов

АО "Укртранснафта" перечислила своему акционеру НАК "Нафтогаз Украины" 100% чистой прибыли за 2018 год, или 1,463 млрд грн в качестве дивидендов.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

В прошлом году на выплату дивидендов также было направлено 100% чистой прибыли за 2017 год – 2,139 млрд грн.

Рекордный размер дивидендов был уплачен в 2017 году – 4,128 млрд грн. Эта сумма включала часть нераспределенной прибыли предыдущих периодов.

Как сообщалось, "Укртранснафта" в 2018 году снизила чистую прибыль на 31,6% (на 676,454 млн грн) по сравнению с 2017 годом – до 1 463,239 млн грн. Чистый доход от реализации продукции вырос на 2,3% – до 3 873,193 млн грн.

В 2018 году по нефтепроводам "Укртранснафты" транспортировано 15 435,7 тыс. тонн нефти, в том числе 13 334,8 тыс. тонн транзитом на европейские НПЗ, 1 343,5 тыс. тонн нефти отечественной добычи и 680,5 тыс. тонн импортной – на НПЗ Украины.

АО "Укртранснафта" является оператором нефтетранспортной системы Украины. 100% ее акций находятся в управлении НАК "Нафтогаз Украины". Система магистральных нефтепроводов "Укртранснафты" диаметром от 159 до 1220 мм общей протяженностью 4,7 тыс. км проходит по территории 19 областей Украины.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139221
 
 
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