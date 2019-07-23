[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.59 28.6
 Корпоративные отношения
  79  0
Все про:Apple (413) сотрудничество (376) Intel (32)

 Apple может приобрести бизнес Intel по производству микрочипов для смартфонов

Apple находится на продвинутой стадии переговоров с Intel по покупке у последней бизнеса по производству микрочипов для смартфонов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Источники уверяют, что о самой сделке может быть объявлено уже на следующей неделе. Покупка будет включать в себя патенты на чипы для модемов и обойдется производителю смартфонов примерно в $1 млрд.

Историческим поставщиком микрочипов для смартфонов Apple многие годы был Qualcomm. Этот союз распался в 2017 году из-за патентного спора, а место поставщика чипов занял Intel. Однако через два года взаимных обвинений и судебных разбирательств Apple и Qualcomm неожиданно для всех объявили о перемирии и возвращении к партнерским отношениям. Intel же оказался лишним. Спустя несколько часов после объявления о примирении Apple и Qualcomm компания Intel сообщила об уходе с рынка 5G-модемов для смартфонов, посчитав его бесперспективным для себя. По данным WSJ, компания ежегодно теряла на этом бизнесе по $1 млрд.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139217
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношенияApple может приобрести бизнес Intel по производству микрочипов для смартфонов
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Донбасс Зеленский Киев Крым Разумков Дмитрий Россия Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх