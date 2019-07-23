[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.59 28.6
 Транспорт
  148  0
Все про:грузы (444) перевозки (224) река (42)

 В Украине интенсивность речных перевозок в 4 раза ниже, чем в Болгарии. ИНФОГРАФИКА

В Украине на один километр судоходных рек приходится около 7,7 тыс. тонн грузов.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на данные Ассоциации "Реки Украины", передает БизнесЦензор.

"Насколько эффективно используют потенциал рек в странах Европы? Это зависит от объема грузов, который перевозят на один километр водных путей. Например, в Румынии этот показатель составляет 25,2 тыс. тонн грузов, а в Австрии - 20,5 тыс. тонн. Зато в Украине на один километр судоходных рек приходится около 7,7 тыс. тонн", - подсчитали в Ассоциации "Реки Украины".

Ранее сообщалось, что специалисты из Беларуси и Украины исследуют возможность восстановления судоходства по Припяти. Водный путь Е-40 свяжет Балтийское и Черное моря через Вислу, Западный Буг, Припять и Днепр.

В Украине интенсивность речных перевозок в 4 раза ниже, чем в Болгарии 01

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139214
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортВ Украине интенсивность речных перевозок в 4 раза ниже, чем в Болгарии. ИНФОГРАФИКА
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Донбасс Зеленский Киев Крым Разумков Дмитрий Россия Слуга народа
 
 
 
 
 
 вверх