[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.53 28.5
 Недвижимость
  742  0
Все про:Киев (2047) строительство (1164) Новости компаний (938)

 Самый дорогой новострой Киева облицуют мрамором. ФОТО

Стартовали работы по навесному фасаду самой дорогой новостройки столицы - Linden Luxury Rеsidences.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Новостройка Linden Luxury Rеsidences расположена на Липках, в самом престижном районе Киева, рядом с Крещатиком, Администрацией Президента и театром им. Франка. На сегодняшний день - это единственный современный дом в правительственном квартале.

Фасад здания спроектирован в стиле модерн с отсылкой к романтическим традициям архитектуры Киева и Парижа. В качестве облицовочного материала для основной части вентилируемого фасада используется мрамор.

Самый дорогой новострой Киева облицуют мрамором 01

Мраморизированный известняк Fossil Stone или Perlina непрерывно добывается в карьере с 1962 года. Он расположен в одном из самых больших горных массивов известняка Европы – в Серре де Аире, Португалия. Данный материал долгое время используется архитекторами всего мира. Fossil Stone знаменит своим бежевым фоном, а также уникальной красотой тысяч окаменелостей.

В настоящее время этот камень используется во многих престижных архитектурных проектах, таких как отели в Лондоне или премиум-виллы в Шанхае.

Самый дорогой новострой Киева облицуют мрамором 02

Торжественное каменное убранство Linden Luxury Rеsidences имеет эксклюзивную роспись, нанесенную на некоторые части фасада. Этот геометрический узор образован пересечением окружностей с одинаковым радиусом. Окружности расположены так, что создают симметричный узор, в котором просматриваются круг и четырехконечная звезда.

В Linden гармонично сочетаются: сдержанная роскошь интерьеров, гармония архитектурных решений и высокий уровень комфорта, который нечасто встретишь в столице. Linden органично вписался в архитектурный стиль Липок, комплекс выглядит естественно в окружении исторических зданий правительственного квартала.

Самый дорогой новострой Киева облицуют мрамором 03

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139204
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиНедвижимостьСамый дорогой новострой Киева облицуют мрамором. ФОТО
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
выборы Донбасс Зеленский Кабмин Киев Крым Нацполиция Россия СБУ
 
 
 
 
 
 вверх