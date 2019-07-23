 Фонд гарантирования в пять раз снизил цену повторно выставленного на аукцион стадиона в Одессе

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение Фонда, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, аукцион состоится 8 августа 2019 года.

Лот также включает права требования по 40 договорам, заключенным с юридическими лицами.

"Все активы находятся на балансе АО "Имэксбанк". Начальная цена реализации – 733,25 млн грн. Общая площадь нежилой недвижимости, размещенной в историческом центре Одессы, которая продается единым лотом, – 80,3 тыс. кв. м", – указано в сообщении.

Стадион "Черноморец" включает, помимо спортивной части, бизнес-центр с рестораном общей площадью 10,7 тыс. грн, фитнес-центр (4,3 тыс. кв. м), гостиницу (9,8 тыс. кв. м), подземный паркинг и прочее.

Организатор торгов – ООО "Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн". Конечный срок приема заявок на участие в торгах – 8 августа 2019 года в 16:00. По данным Фонда гарантирования, последняя полная реконструкция стадиона состоялась в 2011 году. Стадион "Черноморец" позволяет разместить на трибунах более 34 тыс. человек. Значительная часть трибун защищена от осадков.

По данным Фонда, Киевский апелляционный суд решением от 10 июня 2019 года снял арест с ряда активов "Имэксбанка".

"Таким образом, нежилые здания центрального стадиона "Черноморец" по адресу г. Одесса, ул. Маразлиевская, 1/20, более не обременены судебным решением", – сообщает ведомство.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram