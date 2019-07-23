 Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора, – Зеленский

Об этом Зеленский сообщил журналистам по завершению брифинга в Офисе президента 23 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о кандидатуре будущего генпрокурора.

Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

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