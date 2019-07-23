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 Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора Украины.

Об этом Зеленский сообщил журналистам по завершению брифинга в Офисе президента 23 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Может быть, это один из вариантов, один из претендентов. С самого начала моей президентской кампании я говорил, что Рябошапка крутой специалист, я вижу его одним из претендентов", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о кандидатуре будущего генпрокурора. 

Перед этим президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор.

Как сообщалось, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в данный момент находится в официальном отпуске, о чем 22 июля сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139184
 
 
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когда из господина президента окончательно вылезут эти дворовые афонаризмы? крутой, классно, Андрюшка(это когда он о Богдане говорил), выйди вон.... веселые перешептывания в уши с зеленскими человечками на прессухах... есть же дресс...
И расскажите кто-нибудь тому же Богдану, что он всего лишь руководитель офиса президента, а руководитель президента и не его пресс-секретарь, чтобы озвучивать какие-то отЗЕбятины, а еще хуже комментировать сложные государственные вопросы, не являющиеся его полномочиями....
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БизнесЦензорНовостиВластьРябошапка рассматривается как один из кандидатов на должность генпрокурора, – Зеленский
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