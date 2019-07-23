 "Никопольский завод ферросплавов" снова пытается отменить тариф "Укрэнерго" в суде

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго", передает БизнесЦензор.

Документом Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, предусмотрено, что новый тариф на передачу в размере 312,14 грн/МВт-ч будет действовать с 1 августа 2019 года. В то же время он на 10% ниже предыдущего, действовавшего с 1 июля.

Снижение тарифа стало возможным благодаря уменьшению затрат "Укрэнерго" на приобретение электроэнергии для компенсации своих технологических потерь. Снижение этих затрат (с 3,083 до 1,162 млрд грн) связано с механизмом возложения спецобязательств на "Укрэнерго", что предусматривает приобретение до 80% потерь на электронных аукционах по предельным ценам в ГП "НАЭК "Энергоатом", и 20% – по средней цене электроэнергии на "рынке на сутки вперед". В то же время в тарифе сохранены расходы в сумме 12,397 млрд грн на выполнение специальных обязательств по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из ВИЭ.

До внедрения нового рынка электроэнергии эти расходы закладывались в оптовую рыночную цену электроэнергии, по которой ГП "Энергорынок" продавал электроэнергию всем участникам рынка. В течение года ГП "Энергорынок" компенсировал "Укрэнерго" эти технологические потери в сетях.

27 июня Окружной админсуд Киева в результате иска АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановлений НКРЭКУ, которыми устанавливались тарифы "Укрэнерго" на передачу и диспетчерское управление с 1 июля. В частности, приостановлено действие постановлений НКРЭКУ от 7 июня 2019 года №954 и №955, которым утвержден тариф на передачу электроэнергии – 347,43 грн/МВт-ч и тариф на диспетчерское управление – 8,9 грн/МВт∙ч

Сейчас компания работает по единому тарифу, установленному постановлением от 12 декабря 2018 года №1905 на уровне 57,4 /МВт-ч Этот тариф не обеспечивает выполнение рыночных функций, возложенных на НЭК "Укрэнерго", специальных обязательств и из-за отсутствия источников финансирования приводит к накоплению финансовых обязательств перед участниками рынка.

"Если решением суда действие постановления НКРЭКУ №1411 будет приостановлено, это сделает невозможным работу НЭК "Укрэнерго" в новой модели рынка, прежде всего выполнения специальных обязательств, и приведет к банкротству НЭК "Укрэнерго". В свою очередь блокировка тарифов компании, которая является одним из ключевых игроков на рынке электроэнергии, может стать причиной банкротства и других участников рынка и как следствие – привести к дестабилизации работы энергосистемы в целом", – резюмировали в "Укрэнерго".

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram