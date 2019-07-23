 "Укроборонпром" объявил тендер на международный аудит за 32 миллиона

Об этом указано на странице электронного аукциона РroZorro, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Услуги независимого аудита государственного концерна "Укроборонпром" и его предприятий с привлечением международных экспертов. Открытые торги с публикацией на английском языке. Ожидаемая стоимость тендера 32,5 млн грн", - говорится в сообщении.

Конечный срок обращения за разъяснением - до 11 августа; подачи тендерных предложений - 21 августа 2019 года.

Начало аукциона запланировано на 26 сентября 2019 года.

Размер минимального понижения цены - 325 тыс. грн, или 1%.

Конечный срок выполнения победителем тендера аудита концерна "Укроборонпром" - 10 апреля 2021 года.

Условия расчета за услугу отчетности за 2018-2019 годы предусматривают внесение аванса в размере 40% до 15 мая 2010 года, но не ранее утверждения сторонами календарного графика предоставления соответствующей части услуг. А также выплату 60% суммы в течение пяти банковских дней с даты подписания сторонами акта предоставления соответствующей части услуг и не ранее даты регистрации исполнителем соответствующей налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных.

Ранее,19 июня, Кабинет министров Украины выделил 32,5 млн грн на международный аудит государственного концерна "Укроборонпром".

Новый глава наблюдательного совета ГК "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назвал проведение международного аудита финансовой деятельности главной задачей на ближайшую перспективу.

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