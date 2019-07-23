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 Местные власти должны четко контролировать разрешенную плотность застройки, – Минрегион

Для предотвращения хаотичной застройки в городах и гармоничного развития населенных пунктов местная власть должна уже четко контролировать разрешенную плотность населения при жилой застройке, так как с 1 сентября 2018 года вступили в действие новые государственные строительные нормы градостроительства, которые впервые ввели предельные показатели плотности населения микрорайона. Это 150-450 человек на гектар, которые допускается превышать только в крупных и крупнейших украинских городах максимально на 20%, то есть до 540 человек на гектар.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Мы существенно снизили разрешенную плотность застройки. У нас есть примеры, где на 1 гектар обитает 3 тыс. жителей. Теперь ограничение составляет 540 человек на гектар. И местные власти должны это контролировать. Нельзя сказать, что это сильное ограничение - в Берлине, например, максимальная плотность застройки составляет 240 человек на гектар, потому что там идут по другому принципу. У нас же часто высокую плотность застройки объясняют, что нет земли. У нас Украина является крупнейшей страной в Европе с точки зрения территории! Мы не в Японии или Сингапуре живем, и не в Нью-Йорке, который фактически на острове строился. У нас есть куда расширяться", – сказал Парцхаладзе.

Согласно ГСН, величина возможного увеличения плотности определяется градостроительным расчетом потребностей в площади территории микрорайона. А в случае размещения новых жилых домов на земельных участках в существующих микрорайонах при проведении расчетов предельной плотности населения следует учитывать:

  • население, проживающее в существующих жилых домах и новостройках,
  • уровень их обеспечения объектами благоустройства в соответствии с настоящими нормами,
  • наличие объектов повседневного обслуживания в пределах соответствующего микрорайона,
  • размер земельных участков, определенных под новое строительство, обеспечивая при этом соблюдение градостроительных, санитарных норм и противопожарных требований.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139177
 
 
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