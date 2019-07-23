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 Погашена задолженность по зарплате работникам Николаевского судостроительного завода, Офис президента

По поручению президента Украины Владимира Зеленского был решен вопрос погашения задолженности по заработной плате работникам государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, во время рабочей поездки в Николаевской области 17 июля Зеленский получил информацию о наличии долгов по зарплате перед работниками этого предприятия. Президент поручил генеральному директору государственного концерна "Укроборонпром" Павлу Букину безотлагательно решить вопрос о погашении этой задолженности.

23 июля "Укроборонпром" отчитался о выполнении поручения президента в полном объеме. Так, на счета государственного предприятия "Николаевский судостроительный завод" для погашения задолженности по заработной плате было перечислено 54,8 млн грн. Кроме того, было перечислено 31,7 млн грн для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную заработную плату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом по оплате труда.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139174
 
 
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