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 "Приватбанк" будет продавать собственную недвижимость со скидками

Государственный "Приватбанк" открывает новый сезон продажи недвижимости и снижает начальные цены продажи на собственные объекты недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, парковочные площадки и другие объекты почти во всех регионах Украины), которые выставлены на реализацию на электронных торговых площадках LOT.PВ и OpenMarket (ГП "СЕТАМ").

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СЕТАМ, передает БизнесЦензор.

Снижение цен на недвижимость в соответствии с принятым правлением банка решением запланировано по большому количеству непрофильных активов, что будет способствовать ускорению реализации объектов, которые не используются в операционной деятельности банка.

Как сообщили в банке, также "Приватбанк", кроме традиционных, планирует осуществлять продажу недвижимости с применением механизма "голландских" аукционов, которые предусматривают снижение цены продажи в ходе торгов.

В ближайшее время такие аукционы состоятся в отношении объектов, согласованных правлением банка.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139171
 
 
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Странно, а Гонтарева говорила, что у Привата нечего продавать
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения"Приватбанк" будет продавать собственную недвижимость со скидками
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