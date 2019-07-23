 SkyUp запросила права на полеты из регионов Украины в Израиль

Об этом говорится в анонсе Госавиаслужбы Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на avianews.com.

Лоукост хочет летать из Львова и Запорожья в Тель-Авив с частотой три раза в неделю по каждому направлению. Права на данные маршруты SkyUp хочет получить с 1 октября 2019 года на неограниченный срок.

В мае авиакомпания запрашивала права на выполнение регулярных рейсов между Одессой и Тель-Авивом, однако получила отказ из-за отсутствия свободной квоты на полеты.

Также разрешения на выполнение чартерных рейсов между Киевом и Тель-Авивом запросили авиакомпании "Роза Ветров" и Atlasjet Ukraine на период празднования Еврейского Нового года.

"Роза Ветров" хочет обслуживать этот маршрут в период с 23 сентября по 6 октября с частотой 16 рейсов в неделю, тогда как Atlasjet Ukraine с 25 сентября по 3 октября с частотой 7 рейсов в неделю.

Поданные заявки комиссия Госавиаслужбы планирует рассмотреть 26 июля.

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