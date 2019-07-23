 Минрегион предлагает проектировать места для детских колясок в общественных местах

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Мы должны сделать окружающее пространство доступным и удобным для каждого, в частности, и для родителей с маленькими детьми в колясках. Если устроить в нашем общественном пространстве организованные места для парковки колясок - в первую очередь, возле больниц/поликлиник, возле школ/детсадов, или магазинов, то это не доставит особых хлопот владельцам, а для самих родителей будет особым удобством. Во многих странах Европы это работает, и мы должны перенимать такой опыт. Поэтому сейчас изучаем возможность внести соответствующие изменения в ГСН", - сказал Парцхаладзе.

Он отметил, что сегодня большой спрос в обществе на обустройство таких парковочных мест. Для примера, большинство из 1,7 тыс. пользователей Facebook, которые приняли участие в опросе на его странице, согласились, что Украине нужно как можно больше организованных "парковок" для детских колясок. Кроме этого, пользователи подчеркнули необходимость устройства достаточного количества комфортных общественных туалетов, которые были бы обустроены пеленальными столиками для младенцев.

Обязательность устройства пеленальных столиков для младенцев в общественных уборных и должного количества универсальных туалетов уже содержится в ГСН "Инклюзивность зданий и сооружений", которые вступили в силу и действуют с 1 апреля этого года.

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