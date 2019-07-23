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 Министерства, Нацбанк и ГФС подписали меморандум о сотрудничестве по проверке бенефициаров

Министерство юстиции, Министерство финансов, Национальный банк, Государственная фискальная служба (ГФС), Госфинмониторинг и ряд других органов подписали меморандум о сотрудничестве в создании механизма проверки информации о конечных бенефициарных собственниках.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно сообщению Минюста, документ также подписали Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), а также Госагентство по вопросам электронного управления.

"Наш документ – план действий, уже готовая дорожная карта, которая определяет дальнейшие шаги госорганов и институтов гражданского общества в создании концепции верификации бенефициаров. В нем прописаны четкие сроки и исполнители", – заявила замминистра юстиции Елена Сукманова.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139162
 
 
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