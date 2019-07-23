 "Укртрансгаз" достиг соглашения с "Акспо Украина" по долгам за газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза" сообщает БизнесЦензор.

"Соглашение предусматривает полную оплату со стороны "Укртрансгаза" к 31 июля 2019 за поставленный газ в мае и июне, а со стороны "Акспо Украина" - отмена имущественных и иных претензий", - сообщает "Укртрансгаз".

"Укртрансгаз" уже погасил долг на сумму 1,47 млрд грн на выполнение соглашения по урегулированию взаимных обязательств с ООО "Эру Трейдинг".

Компания также планирует в ближайшее время заключить аналогичное соглашение с ООО "Трафигура Юкрейн" на сумму 1,06 млрд грн.

Сейчас наибольшая задолженность за поставленный газ в этом году у "Укртрансгаза" сформирована перед НАК "Нафтогаз Украины" – 1,96 млрд грн.

Как сообщал БизнесЦензор, договор о реструктуризации долга был подписан между "Укртрансгазом" и "ЭРУ Трейдинг" в конце июня этого года.

Ранее, во избежание дефолта по контрактам на поставку газа для ПТН "Укртрансгаз" предложил контрагентам вместо денег газ в подземных хранилищах, которым они смогут распоряжаться в начале 2020 года.

В конце августа 2018 года "Укртрансгаз" подписал 7 контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку 1,518 млрд куб. м газа за 12,642 млрд грн и один – с Trafigura Ukraine на поставку 0,217 млрд куб. м газа на 1,779 млрд грн.

В конце сентября-2018 были подписаны два договора с ООО "ЭРУТрейдинг" на поставку 0,351 млрд куб. м газа за 2,942 млрд грн и один – с Trafigura Ukraine на поставку 0,134 млрд куб. м газа на 1,126 млрд грн.

В мае 2019 года "Укртрансгаз" заключил договоры на поставку газа для ПТН с "ЭРУ Трейдинг", ООО "Акспо Украина", ООО "Пивничгазресурс", ООО "ДТЭК Трейдинг" и ООО "Евроэнерготрейд".