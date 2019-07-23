 Нацбанк вернул по кредитам рефинансирования более 1,4 миллиарда

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

"Эта сумма состоит из средств, поступивших от реализации Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) залогового имущества (активов), и средств, полученных из других источников", - сообщает НБУ.

От реализации имущественных прав получено1 млрд 304,6 млн грн, от реализации недвижимого имущества - 90,9 млн грн.

Другими источниками погашения задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков стали средства от принятия ипотеки на баланс НБУ на сумму 30,4 млн грн, списания за счет сформированного резерва на сумму 17 млн грн, получение средств от погашения задолженности по находящимся в залоге у НБУ кредитным договорам на сумму 2,6 млн грн.

За самую высокую цену - 722,3 млн грн - были реализованы имущественные права, переданные банком "Надра" в залог НБУ.

Кроме того, в первом полугодии в полном объеме были реализованы активы неплатежеспособных Брокбизнесбанка, банка "Даниэль" и Автокразбанка, которые были переданы ими в залог НБУ. В целом от реализации этих активов НБУ получил 26 млн грн.

НБУ также сообщил, что в первом полугодии 2018 года НБУ получил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования неплатежеспособных банков 1,9 млрд грн, а в целом за 2017-2018 гг. - около 5 млрд грн.