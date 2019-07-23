 Moody's прогнозирует рост рентабельности "Приватбанка"

Об этом со ссылкой на Укринформ сообщает БизнесЦензор.

"Рентабельность "ПриватБанка" останется высокой и будет расти в течение следующего года за счет высокого комиссионного дохода и увеличения чистого процентного дохода", - говорится в сообщении агентства.

Также в документе отмечается, что за первое полугодие 2019 года "ПриватБанк" сообщил о рекордной чистой прибыли в размере 18,3 млрд грн и, вероятно, сохранит тенденцию к улучшению прибыли до конца года.

Также эксперты Moody's прогнозируют в течение ближайшего года сохранение высокого уровня ликвидности "ПриватБанка", у которого высоколиквидные активы составляют около 70% совокупных активов.

По мнению экспертов Moody's, любой потенциальный отток депозитов будет управляемым для "ПриватБанка", так как его буфер ликвидности полностью покрывает все депозиты физических лиц и корпоративные депозиты до востребования.

"ПриватБанк" придерживается новых требований к ликвидности (вступающих в силу с 2020 года) и его коэффициенты ликвидности значительно выше минимума.

Норматив достаточности совокупного капитала банка по состоянию на 1 июня 2019 года составил 15,9%.