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 Водочный завод Климца подал заявку на реструктуризацию долга перед "Укрэксимбанком"

ООО "Ликеро-водочный завод "Прайм" (Харьковская обл.) подало заявку на реструктуризацию обязательств перед государственным Укрэксимбанком (Киев) в рамках процедуры, определенной законом "О финансовой реструктуризации".

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщает административный секретариат при Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ), который курирует систему финансовой реструктуризации, первые собрания привлеченных кредиторов назначены на 1 августа 2019 года.

Завершение процедуры реструктуризации установлено до 21 октября 2019 года.

Также приводится список связанных с заемщиком юрлиц. В их числе - ООО "Ликеро-водочный завод "Лик", ООО "Харьковский ликеро-водочный завод "Плюс", ООО "Первый украинский водочный стандарт".

При этом в сообщении отсутствует информация об объеме обязательств ликеро-водочного завода "Прайм" перед банком.

Ликеро-водочный завод "Прайм" принадлежит украинской алкогольной компания "Олимп", которую возглавляет Павел Климец.

Климец ранее входил в топ-100 богатейших предпринимателей Украины. Одним из основных его активов является группа компаний OLYMP.

Кроме того, ему же принадлежит строительная компания "Атлант", Малиновский стекольный завод, ликеро-водочный завод Prime, завод переработки зерна "Бикорм", Малиновский кабельный завод, крупнейший в Запорожье торговый центр и т. д.

Климец был депутатом Верховной Рады V и VI созывов. Был членом "Партии регионов", но вышел из нее в 2010 году.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139133
 
 
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