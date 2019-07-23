 В Хмельницкой области 83% получателей субсидий имеют долги за газ

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Хмельницкгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Именно для этой категории потребителей задолженность за газ является критической, ведь ее наличие угрожает дальнейшему начислению и получению государственной помощи", - сообщает компания.

По состоянию на 1 июля из 176 тыс. потребителей-субсидиантов более 146 тыс. имеют долги за потребленный газ, общая сумма которых достигла почти 200 млн. грн. В прошлом году, на эту дату долг субсидиантов был на 15% меньше и составлял 170 млн.грн.

"Ухудшение расчетов за газ совпало с изменением механизма выплаты жилищных субсидий. С марта 2019 потребители-субсидианты получают государственную помощь "живыми" деньгами "исключительно для оплаты за использованный газ", - сообщает компания.

"Однако, некоторые клиенты используют государственную помощь на собственные нужды, при этом накапливая долги и рискуя потерять субсидию в дальнейшем", - говорится в сообщении

"Должники должны найти возможность и рассчитаться за уже использованное топливо, ведь лето - пора минимального использования энергоносителя с небольшой оплатой за него", - отмечает директор "Хмельницкгаз Сбыта" Андрей Левицкий.

"Кроме того, получатели субсидий обязаны использовать полученные государственные средства исключительно на оплату за газ, чтобы получить необходимую государственную помощь на следующие периоды", - добавил он.

Из-за задолженности потребителей "Хмельницкгаз Сбыт" не может рассчитаться за поставленный газ с НАК "Нафтогаз Украины" и закупить необходимые объемы на последующие периоды.

"Поэтому субсидиантам, которые получают монетизированную субсидию, необходимо платить полностью всю сумму, указанную в счете за газ. Кроме того, проплату необходимо проводить в течение 5 дней после получения платежки, при пользовании абонкнижки - до 10 числа месяца, следующего за месяцем поставки и не допускать задолженности", - отмечает компания.

Наличие просроченной задолженности только за один месяц избавит потребителей от дальнейшего получения государственной поддержки. Поэтому в случае неуплаты за услуги по окончанию текущего отопительного сезона, в дальнейшем субсидия назначаться не будет.

"Поэтому оплатить за потребленный газ и узнавать всю информацию о назначенной субсидии можно: через Личный кабинет потребителя на сайте 104.ua, через банковские учреждения, терминалы самообслуживания, с помощью платежных сервисов Ipay.ua, Portmone, EasyPay, Монобанк, тому подобное", - говорится в сообщении.

"Хмельницкгаз Сбыт" отмечает, что получить всю необходимую информацию о предоставлении жилищной субсидии возможно, обратившись в управление социальной защиты - по операциям со средствами в случае предоставления в безналичной форме - в АО "Ощадбанк".

У поставщика газа можно получить консультацию по объему потребления, начислений, задолженности или переплаты.