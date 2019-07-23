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 Финансы, Макроэкономика
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Все про:Крым (696) Ощадбанк (366)

 Суд разрешил "Ощадбанку" взыскать $1,3 миллиарда с РФ за активы в Крыму

17 июля Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) от 26.11.2018 о взыскании $1,1 млрд с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

При этом Киевский апелляционный суд выдал исполнительные листы о взыскании с РФ не только указанной суммы, но и процентов, начисляемых с марта 2014 года к периоду полной выплаты Россией задолженности (по полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США плюс 2% с ежегодной капитализацией).

В мае "Ощадбанк" заявлял, что согласно решению Международного арбитражного трибунала, Россия обязана выплатить компенсацию и начисленные до даты вынесения решения проценты в размере около $1,3 млрд, а также проценты, начисленные после вынесения арбитражного решения, на 11.05.2019 составляли $16 млн.

Российское Министерство юстиции заявило, что не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанка", поскольку арбитраж якобы не имел юрисдикции на рассмотрение иска.

Упомянутое решение Международного коммерческого арбитража было вынесено на основании Соглашения между правительством РФ и Кабмином о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27.11.1998.

В 2016 году "Ощадбанк" подал против РФ иск о возмещении более $1 млрд потерь в результате захвата Крыма.

В конце ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже удовлетворил требование банка, однако российский Минюст не признал это решение.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139089
 
   
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Шо творится,шо творится....при барыне такого не было!
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ДАВНЫМ ДАВНО НУЖНО БЫЛО ТАК СДЕЛАТЬ, А НЕ КРИЧАТЬ И ПИАРИТЬСЯ, А ЕЩЁ НУЖНО НАЛОЖИТЬ САНКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И ПРИНАДЛЕЖАТ МАГНАТАМ РОССИЯНАМ - И ПУТИН ПОСЛЕ ЭТОГО СРАЗУ СТАНЕТ ПО СГОВОРЧИВЕЕ, А ТАК ЖЕ ВЕСТИ САНКЦИИ НА ВСЕ РОССИЙСКИЕ ТОВАРЫ, ЧТО БЫ ОНИ НЕ ЗАРАБАТЫВАЛИ МИЛЛИАРДЫ ДОЛЛАРОВ И ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ ПОТОМ СНАБЖАЛИ СЕПАРОВ - КАК БЫЛО ПРИ ПОРОШЕНКУ.
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БизнесЦензорНовостиФинансыСуд разрешил "Ощадбанку" взыскать $1,3 миллиарда с РФ за активы в Крыму
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