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 Цены на нефть поднялись выше подросла до $63 за баррель

Нефть слабо дорожает после существенного подъема цен накануне на фоне нарастающей напряженности на Ближнем Востоке.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 составляет $63,31 за баррель, что на $0,05 (0,08%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник цена этих контрактов составила $63,26 за баррель, поднявшись на $0,79 (1,26%).

Фьючерс на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,03 (0,05%) - до $56,25 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт вырос в цене на $0,46 (0,82%), до $56,22 за баррель.

Как сообщалось, в минувшую пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил о задержании в Ормузском проливе танкера Stena Impero, следовавшего под британским флагом. Причиной задержания танкера иранская сторона назвала нарушение им международных правил судоходства.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант в понедельник заявил, что Лондон готов принять жесткие ответные действия в отношении Ирана, если Тегеран не освободит задержанный в пятницу британский танкер.

Тем временем госсекретарь США Майкл Помпео в понедельник объявил о введении санкций в отношении китайской компании Zhuhai Zhenrong и ее гендиректора Ю Мэнь Ли за нарушения санкционного режима США, действующего в отношении импорта иранской нефти.

"Нефтяной рынок на взводе, трейдеры внимательно следят за всеми заголовками", - отмечает аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group в Сиднее Дэниэл Хайнс.

"Риск перебоев в поставках нефти на мировой рынок увеличивается, однако сомнения в отношении роста спроса ограничивают подъем цен", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139079
 
 
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