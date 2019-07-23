 WSJ узнала о возможной покупке Apple патентов на 5G-модемы Intel

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По их словам, соглашение может быть заключено уже на следующей неделе, если переговоры не сорвутся. Источники утверждают, что стороны обсуждают возможную сделку уже около года.

Издание отмечает, что сумма в $1 млрд для таких гигантов, как Apple и Intel, сравнима с "погрешностью при округлении". Однако сделка может иметь стратегическое и финансовое значение для Apple Inc. в борьбе за лидерство при внедрении технологии 5G (пятого поколения мобильной связи).

Так, потенциальная покупка откроет Apple доступ к многолетним инженерным разработкам Intel, что сэкономит компании годы, необходимые для создания собственных чипов, считают авторы статьи.

Intel в свою очередь избавилась бы от убыточного производства: источник газеты утверждает, что компания ежегодно теряет на разработках для смартфонов порядка $1 млрд. Таким образом, Intel готова отказаться от этого бизнеса, взамен сосредоточившись на разработках 5G-технологий для других устройств.

Apple и Intel уже вели переговоры об этой сделке. Они были приостановлены после заключения Apple соглашения о поставках модемов с компанией Qualcomm, конкурента Intel. Однако переговоры сторон вскоре возобновились.