 Разработчики предложили новый дизайн сайта Верховной Рады. ФОТО

Об этом сообщает The Village, передает БизнесЦензор.

Компания решила создать новый сайт, который будет понятным для разных аудиторий: избирателей, общественных организаций и СМИ.

Разработчики предлагают изменить навигацию на сайте, а также сделать более доступными полезные данные о том, кто и как посещает заседания Рады, активно голосует и подает законопроекты.

На сайте хотят уменьшить количество текста, зато увеличить количество инфографики и таблиц. Интерфейс адаптируют под экраны компьютеров и телефонов.

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