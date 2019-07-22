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 САП уведомила экс-замгендиректора Института титана о возможном выведении более $1,2 миллиона

Специализированная антикоррупционная прокуратура уведомила бывшего первого заместителя Государственного научно-исследовательского и проектного Института титана (Запорожье) о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Об этом говорится в сообщении Национального антикоррупционного бюро, передает БизнесЦензор.

"19 июля 2019 детективы Национального бюро задержали бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана, а прокуроры САП сообщили о подозрении в причинении $1,258 млн ущерба этому учреждению. Действия чиновника квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

По данным следствия, бывший чиновник в сговоре с другими лицами в течение 2012-2013 годоы обеспечил перечисление Институтом титана иностранной компании (Британские Виргинские острова) $1,258 млн за работы и услуги, которые, как выяснило следствие, в действительности не предоставлялись, чем нанес ущерб интересам государства в особо крупном размере.

20 июля 2019 года Соломенский районный суд Киева избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста, также возложено обязательство носить электронное средство контроля (браслет), сдать все паспорта в соответствующие органы.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139032
 
 
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