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 Индия успешно отправила ракету на Луну. ВИДЕО

Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила, что успешно провела запуск космического аппарата с посадочным модулем и луноходом "Чандраян-2".

Об этом сообщает Коммерсант, передает БизнесЦензор.

Ракета-носитель GSLV Mk III-M1 вывела аппарат на околоземную орбиту на 6 тыс. км выше планируемой, однако, по словам ISRO, это облегчит ракете полет до Луны. На орбите "Чандраян-2 будет находиться 23 дня. Целью миссии является доставить на спутник луноход. Общая стоимость проекта оценивается в $145,9 млн.

15 июля по техническим причинам запуск "Чандраян-2" был отменен за час до планируемого взлета. Неполадки возникли из-за утечки из баллона с гелием в двигателе ракеты-носителя.

"Чандраян-1" был отправлен к Луне в октябре 2008 года и доставил на спутник аппарат, который проработал на орбите 312 дней. "Чандраян-2" предполагает доставку на спутник небольшого лунохода, который будет изучать минералогический состав поверхности Луны.

Если миссия окажется успешной, то Индия станет четвертой страной (после США, России и Китая), которая сможет доставить аппарат на Луну. В августе 2022 года Индия планирует отправить в космос пилотируемую миссию.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139026
 
 
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