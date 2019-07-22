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 Volvo отзывает полмиллиона автомобилей по всему миру

Компания Volvo Cars, принадлежащая китайской Zhejiang Geely Holding Group, объявила об отзыве 507 тыс. автомобилей по всему миру в связи с опасностью возгорания двигателя из-за дефекта одной из его деталей.

Об этом сообщает пресс-служба Volvo Cars, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Как сообщается, проведенная самой компанией проверка показала, что есть крайне незначительная вероятность того, что впускной коллектор двигателя может начать плавиться и деформироваться.

"В самом крайнем случае есть вероятность возгорания в моторном отсеке", - сообщила агентству Bloomberg пресс-служба компании, отказавшись уточнить вероятный финансовый ущерб отзыва автомобилей.

Отзыв касается автомобилей 2014-2019 годов выпуска с двухлитровыми четырехцилиндровыми двигателями, установленными на моделях S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60, XC90. Компания подчеркивает, что на данный момент ни одного случая возгорания и связанных с этим несчастных случаев или травм не зафиксировано.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139025
 
 
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