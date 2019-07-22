[*]Темы: Бюджет-2019 Повышение тарифов
$ 25.69 28.73
 Транспорт
  54  0
Все про:Греция (112) Львов (423) авиасообщение (1256) Jonika (1)

 Новая украинская авиакомпания открыла рейс Львов-Афины

Авиакомпания Jonika (Украина) открыла рейс "Львов-Афины (Греция)" с 21 июля 2019 года.

Об этом свидетельствуют данные Международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого, с которого будут осуществляться рейсы, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські Новини.

Первый рейс прибыл во Львов и отбыл из Львова с опозданием.

Рейсы будут осуществляться один раз в неделю по воскресеньям.

Из Афин самолет будет вылетать в 12:50 по местному времени и приземляться в Львове в 15:20.

Обратно самолет будет вылетать в 16:10 и прибывать в столицу Греции в 18:40 по местному времени.

Стоимость билетов - от 119 евро.

В стоимость будет входить перевозка 25 кг багажа и питание на борту.

Авиакомпания владеет двумя самолетами Boeing 737.

Компания была зарегистрирована в 2016 году.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139024
 
 
Подключить индивидуальные уведомления от БизнесЦензор в Facebook
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
БизнесЦензорНовостиТранспортНовая украинская авиакомпания открыла рейс Львов-Афины
Конвертер валют
продать купить
$
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
0.00
 ТОП новости
за деньнеделюмесяцвсе время
 Облако тегов
ВР выборы Киев нарушения Нацполиция Россия СБУ Слуга народа ЦИК
 
 
 
 
 
 вверх