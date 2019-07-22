 НАБУ и САП протестуют против передачи дела о завладении $20 миллионами "Ощадбанка" в подследственность Нацполиции

Об этом говорится в заявлении НАБУ, передает БизнесЦензор.

"Изменение подследственности по делу о завладения $20 млн государственного АО "Ощадбанк", в рамках которого детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении 12 лицам, за следователями Нацполиции Украины, недопустимо и прямо нарушает требования УПК Украины. Соответствующее решение по непонятным основаниям без истребования и изучения материалов уголовного производства генеральный прокурор принял 19 июля 2019 года", – сказано в заявлении.

Национальное антикоррупционное бюро отмечает, в соответствии с действующим законодательством это преступление может расследовать исключительно Нацбюро, следовательно, генеральный прокурор принял решение вопреки закону.

"К сожалению, такое решение генерального прокурора ставит под угрозу возможность привлечения должностных лиц к уголовной ответственности. Даже в случае, если Нацполиция завершит расследование, суд может вернуть обвинительный акт прокурору как такой, что не отвечает требованиям УПК об определении подследственности", – сказано в заявлении.

В Нацбюро призывают генпрокурора Юрия Луценко вернуть уголовное производство детективам НАБУ для привлечения к ответственности виновных.

В сообщении также напоминается, что с мая 2016 года НАБУ и САП осуществляли досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

По данным следствия, в период 2013-2015 годов должностные лица частных предприятий, входивших в группу "Креатив", в сговоре со служебными лицами АО "Ощадбанк", подделав документы, незаконно получили в госбанке кредит на сумму $20 млн якобы на покупку семян подсолнечника. После получения средств тогдашние владельцы группы "Креатив" вывели их за границу на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А потом этими же деньгами оплатили за покупку корпоративных прав юридических лиц, обладавших ценной недвижимостью.

В рамках расследования осенью 2018 года 12 лицам сообщено о подозрении. В частности, владельцам и должностным лицам предприятий группы "Креатив", служащим "Ощадбанкf" и независимому оценщику. В то же время, в ноябре Верховная Рада Украины не поддержала представление Генерального прокурора и отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест организатора этих преступлений – народного депутата и бенефициарного собственника группы "Креатив".

"Через полгода – в июле 2019 – по непонятным причинам и в нарушение ч. 5 ст. 36 УПК Украины генеральный прокурор внезапно меняет подследственность в уголовном производстве следователями Главного следственного управления Национальной полиции Украины. Решение принято несмотря на то, что Генпрокурору доподлинно известно о вероятной причастности народного депутата Украины к указанному правонарушению. Ведь Юрий Луценко лично поддержал и подал в парламент представление о привлечении народного избранника к уголовной ответственности", – также говорится в заявлении НАБУ.

Размер предмета преступления в этом производстве в разы превышает 500 и более размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения преступления. Согласно действующему законодательству с учетом упомянутого, это преступление может расследовать исключительно Национальное бюро. Согласно УПК запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного преступления, отнесенного к подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины, другому органу досудебного расследования. Следовательно, заключают в НАБУ, генеральный прокурор Украины принял решение вопреки закону.

"НАБУ и САП более чем за три года кропотливой работы собрали доказательную базу, совершили огромное количество следственных действий для установления всех обстоятельств совершения преступления и выяснили круг возможных участников схемы. К сожалению, такое решение генерального прокурора ставит под угрозу возможность привлечения должностных лиц к уголовной ответственности. Даже в случае, если Нацполиция завершит расследование, суд может вернуть обвинительный акт прокурора как не соответствующий требованиям УПК об определении подследственности", – сказано в сообщении.

Однако в то же время, в ноябре 2018 года, Верховная Рада Украины не поддержала представление генерального прокурора и отказалась дать согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест возможного организатора этих преступлений – народного депутата из группы "Воля народа" и бенефициарного владельца группы "Креатив" Станислава Березкина.

20 ноября глава САП Назар Холодницкий заявил, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуры нет оснований для повторного внесения представления на лишение депутатской неприкосновенности парламентария Станислава Березкина.

Группа "Креатив" (Кировоградская область) была одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине. В состав группы входило три завода по переработке подсолнечника общей мощностью около 1,1 млн тонн семян в год, а также четыре завода по производству модифицированных жиров и маргаринов с общим годовым объемом производства более 200 тыс. тонн готовой продукции. В ее составе также был завод по переработке сои мощностью 270 тыс. тонн в год. Компания владела восемью элеваторными комплексами в Кировоградской, Николаевской, Киевской и Днепропетровской областях, растениеводческими хозяйствами и животноводческим комплексом.

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