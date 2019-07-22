 Tesla может открыть зарядные станции Supercharger в Украине в ближайшее время

Об этом свидетельствуют обновленные данные по развертыванию сети быстрых зарядок бренда по всему миру, передает БизнесЦензор со ссылкой на Autogeek.

Tesla показала карту, на которой красным отмечены уже существующие и работающие станции Supercharger, а серыми обозначены те, которые компания в ближайшее время планирует запустить.

На сегодняшний день по всему миру у Tesla есть 1 533 станций с 13 344 нагнетателями.

В Украине должно появиться две станции зарядки и обе в западном направлении.

Одну из них должны открыть возле села Опарипсы, что в Ривненской области, на трассе М06 Киев-Чоп.

Вторая же будет находиться на объездной дороге Житомира, также на трассе Киев-Чоп.

Кроме этого, неподалеку от украинской границы Supercharger должны открыть в польском Жешуве, румынском Браиле и Будапеште.

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