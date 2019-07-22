 Выручка 100 оборонных предприятий мира достигла почти $500 миллиардов

Об этом сообщает американское издание Defense News, которое опубликовало ежегодный рейтинг 100 крупнейших мировых оборонных компаний, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

По данным издания, доходы этих компаний растут третий год подряд, так как по всему миру увеличиваются бюджеты на оборону.

Рост доходов в 2018 году эксперты объясняют также тем, что в список 100 крупнейших впервые с 2001 года включены китайские компании, которые сразу обогнали российских производителей. Восемь предприятий из Китая попали в топ-25, шесть из них оказались в топ-15.

Однако, по мнению экспертов, даже без восьми новых китайских компаний общая сумма доходов оборонного комплекса составляет $393 млрд, что на $17 млрд больше по сравнению с $375 млрд в 2017 году.

На 10 ведущих компаний приходится около 50% от общего объема оборонных доходов в этом году.

Из 100 крупнейших компаний ОПК 41 предприятие находится США, на их долю приходилось 52% от общего объема оборонных доходов, что немного меньше, чем в 2017 году. 32 компании расположены в Европе (включая Великобританию и Турцию, но исключая Россию), что составляет примерно 20% доходов от обороны. Некитайских предприятий в Азиатско-Тихоокеанском регионе - 11. В Израиле работает три предприятия. В России - два. В Канаде, Бразилии и Южной Африке - по одному. Украинские компании в рейтинг не вошли.

Ежегодный список топ-100 оборонных предприятий составлен на основе данных из открытых источников и отчетов компаний, многие из которых предоставляют оценочные данные, а не точные данные. Defense News исследовали более 150 фирм со всего мира.

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