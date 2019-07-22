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 Евросоюз не будет ставить визы в выданные после аннексии российские паспорта крымчан

Европейский союз не намерен ставить шенгенские визы крымчанам в паспорта, выданные Россией после аннексии полуострова 2014 года.

Об этом заявил в интервью ТАСС глава представительства Евросоюза в Москве Маркус Эдерер, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Эдерер подчеркнул, что ЕС "не признал и не признает" аннексию Крыма Россией.

"Поэтому российские паспорта, выданные в Крыму российскими властями после аннексии, не будут признаваться и приниматься при обращении за шенгенской визой", - сказал Эдерер.

По его словам, существует два способа получения шенгенской визы жителями Крыма.

"Первый - для жителей Крыма, у которых есть проездные документы, выданные там российскими властями до незаконной аннексии. Второй способ следующий: многие жители Крыма имеют украинский паспорт или могут его получить, поскольку Украина, как и раньше, считает жителей Крыма украинскими гражданами. И жители Крыма могут использовать эти украинские небиометрические паспорта", - рассказал он.

При этом Эдерер отметил, что в обоих случаях крымчанам следует обращаться за шенгенской визой в консульства стран ЕС, расположенные в Украине, а не в России.

"Кстати, а если у них есть украинский биометрический паспорт, то они могут совершать безвизовые поездки в страны Шенгенского пространства, поскольку для украинцев с биометрическими паспортами действует безвизовый режим. И этот безвизовый режим существует с 2017 года", - напомнил дипломат.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139012
 
 
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