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 "Нафтогаз" с августа снизит цену для промышленных потребителей на 7,5%

НАК "Нафтогаз Украины" опубликовала ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 августа 2019 года, для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов.

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза", передает БизнесЦензор.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей "Нафтогаз" предлагает газ по цене 4 640-5 204 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

В сравнении с ценами на июль 2019 года в августе цены снижены на 7,2-7,5%

С 1 октября 2015 года вступил в силу закон Украины "О рынке природного газа", который предусматривает, что поставки природного газа осуществляются по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъекты рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязательства в объеме и на условиях, определенных Кабинетом министров Украины.

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Источник: https://biz.censor.net.ua/n3139009
 
 
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Це, мабуть, Коболєв з Вітренком рвуться в прем'єри.
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БизнесЦензорНовостиКорпоративные отношения"Нафтогаз" с августа снизит цену для промышленных потребителей на 7,5%
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