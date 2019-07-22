 Российский ВЭБ считает незаконным аукцион по продаже дочернего банка в Украине

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Украина предпочла полностью лишить ВЭБ права собственности на акции ПИБ. Формальным поводом послужило решение, вынесенное Апелляционным судом Киева, которым с Российской Федерации было взыскано более $140 млн в пользу компаний группы "Эверест". Действия украинских властей противоречат не только международному праву, но и законодательству Украины, которое не позволяет привлекать ВЭБ к ответственности по долгам РФ. Имущество ВЭБа в силу закона обособлено и не является имуществом Российской Федерации, ВЭБ - самостоятельное юридическое лицо и не отвечает по обязательствам РФ, что не раз подтверждалось в судах, в том числе в иностранных юрисдикциях", – подчеркнул старший вице-президент правового блока ВЭБа Игорь Краснов, слова которого приводятся в сообщении госкорпорации.

"Во избежание дальнейших неблагоприятных последствий в виде судебных разбирательств и убытков мы настоятельно рекомендуем перспективным приобретателям акций ПИБ не участвовать в противоправном аукционе по экспроприации собственности ВЭБ, а обращаться напрямую к собственнику – ВЭБу – со своими перспективными предложениями", – отметил Краснов.

На прошлой неделе стало известно, что государственный исполнитель выставил на продажу на бирже ПФТС 99,7726% акций ПИБа. Стартовая цена пакета – 532,099 млн грн (около $20,6 млн по текущему курсу). Аукцион должен состояться 28 августа 2019 года.

Российский ВЭБ владеет 99,7% акций "Проминвестбанка".

ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в его развитие он оценивает в $2,7 млрд.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая "Проминвестбанк", в связи с заявлением об обеспечении иска ряда связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний, имевших активы в Крыму, о признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсации за недвижимое имущество.

В июне ВЭБ сообщил, что подал в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине из-за нарушения ею положений межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с РФ 1998 года.

В своем заявлении госкорпорация напоминает, что ранее Верховный суд Украины запретил приставам обращать взыскание на принадлежащие ВЭБу ценные бумаги по требованиям группы "Эверест", но "это не помешало украинским властям перезапустить исполнительное производство и все-таки выставить акции ПАО "Проминвестбанк" на продажу".

"Если аукцион все-таки состоится, это станет очередным свидетельством слабости правовой системы Украины, способной пренебречь базовыми гарантиями прав собственности в угоду сиюминутным интересам отдельных олигархических структур", – сказал Краснов.

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